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  • 20.06, 16:12

    Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер

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    Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер

    Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер

    Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер
  • Фото Associated Press © 2017, Carlos Osorio

    • Спиннер, модная игрушка-тренажер для пальцев, возглавил пятерку самых популярных запросов на китайской торговой площадке AliExpress.

    В компании рассказали, что за последние два месяца пользователи искали спиннер на сайте более 3 миллионов раз. Сейчас на AliExpress представлено более 3 тысяч продавцов игрушки, средняя ее цена составляет 200–300 рублей.

    Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России: «Мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остается одним из определяющих рынков для AliExpress, и мы очень внимательно следим за спросом здесь».

    Россия стала вторым по объему рынком спиннеров после США.

    На втором месте в рейтинге запросов китайские смартфоны Xiaomi, на третьем — купальники. Четвертое и пятое места заняли запросы «наушники» и «часы». Как отмечает РИА Новости, модные гаджеты прошлых сезонов — «гироскутер» и «дрон» — не вошли даже в двадцатку самых частых запросов.

    Сюжет о спиннерах появится в программе «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым, которая выйдет в эфире НТВ в воскресенье, 25 июня, в 11.05.

    Спиннер — маленький тренажер, который можно раскручивать между пальцами. Игрушка внезапно обрела большую популярность совсем недавно, ее уже сделали объектом шуток и мемов в Интернете.


    Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер. Интернет, США, игры и игрушки, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер. Интернет, США, игры и игрушки, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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