Самым популярным товаром на AliExpress стал спиннер

Спиннер, модная
игрушка-тренажер для пальцев, возглавил пятерку самых популярных запросов на китайской торговой площадке AliExpress.
В компании рассказали, что за последние два месяца пользователи искали спиннер на сайте более 3 миллионов раз. Сейчас на AliExpress представлено более 3 тысяч продавцов игрушки, средняя ее цена составляет 200–300 рублей.
Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России: «Мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остается одним из определяющих рынков для AliExpress, и мы очень внимательно следим за спросом здесь».
Россия стала вторым по объему рынком спиннеров после США.
На втором месте в рейтинге запросов китайские смартфоны Xiaomi, на третьем — купальники. Четвертое и пятое места заняли запросы «наушники» и «часы». Как отмечает РИА Новости, модные гаджеты прошлых сезонов — «гироскутер» и «дрон» — не вошли даже в двадцатку самых частых запросов.
Спиннер — маленький тренажер, который можно раскручивать между пальцами. Игрушка внезапно обрела большую популярность совсем недавно, ее уже сделали объектом шуток и мемов в Интернете.
Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России: «Мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остается одним из определяющих рынков для AliExpress, и мы очень внимательно следим за спросом здесь».
Россия стала вторым по объему рынком спиннеров после США.
На втором месте в рейтинге запросов китайские смартфоны Xiaomi, на третьем — купальники. Четвертое и пятое места заняли запросы «наушники» и «часы». Как отмечает РИА Новости, модные гаджеты прошлых сезонов — «гироскутер» и «дрон» — не вошли даже в двадцатку самых частых запросов.
Спиннер — маленький тренажер, который можно раскручивать между пальцами. Игрушка внезапно обрела большую популярность совсем недавно, ее уже сделали объектом шуток и мемов в Интернете.
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