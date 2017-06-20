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  • 20.06, 16:11
    В красноярском селе нашли бесхозный склад с ядовитыми отходами. Красноярск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В красноярском селе нашли бесхозный склад с ядовитыми отходами

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    В красноярском селе нашли бесхозный склад с ядовитыми отходами

    В красноярском селе нашли бесхозный склад с ядовитыми отходами

      Жители Красноярского края обнаружили несанкционированный склад ядовитых веществ. Местный фермер утверждает, что найденные вещества используют для протравливания семян от грибка. Причем делают это исключительно в защитных костюмах и респираторах.

      Страшная находка лишила спокойного сна жителей поселка Курганы. Еще вчера в родной деревне было безопасно, а сегодня здесь нашли яд. Евгений Бабенков рассказывает: проходил мимо бывшего совхоза и у одного из складов почувствовал тяжелый металлический запах.

      Пол в помещении прогнил, содержимое практически всех бидонов высыпалось. Евгений опознал в фиолетовом порошке сильнодействующее ядовитое вещество — гранозан, которое когда-то использовалось для защиты семян от грибка.

      Гранозан — ртутное вещество и обладает, по сути, теми же вредными свойствами. И обращение с ним должно быть как с особо опасным веществом, говорят химики.

      Светлана Сайкова, профессор кафедры химии Сибирского федерального университета: «Если гранозан проник через органы дыхания, то будет влиять на нервную систему, если через кожу — будут язвы и так далее».

      Жителей поселка больше всего пугает неизвестность. Ведь пока непонятно, кто как и когда химикаты утилизирует. Вдобавок людям даже подумать страшно, что ветер уже давно разносит эти опасные ртутные вещества и последствия этого малопредсказуемы.

      Как сообщает корреспондент НТВ Влада Копыловская, о ситуации уже стало известно Роспротребнадзору и прокуратуре. Экологические риски еще предстоит оценить. Нарушителям, если их, конечно, найдут, придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

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