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  • 20.06, 16:11

    Житель Берлина получил условный срок за связь с 13-летней Лизой

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    Житель Берлина получил условный срок за связь с 13-летней Лизой

    Житель Берлина получил условный срок за связь с <nobr>13-летней</nobr> Лизой

    Житель Берлина Исмет С. приговорен к условному сроку по громкому делу о насилии над 13-летней девочкой Лизой.

    24-летний мужчина приговорен 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 3 тыс. евро. Эти деньги будут направлены в фонд помощи жертвам насилия.

    Исмет С. признан виновным в сексуальном насилии и изготовлении порнографии. Суд пришел к выводу, что близость произошла по обоюдному согласию, однако в тот момент Лизе еще не было 14 лет (возраст согласия в Германии).

    Как отмечает Deutsche Welle, пострадавшую девочку пригласили в суд в качестве свидетеля, но оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались.

    Ранее в суде сообщили, что эпизоды, инкриминированные 24-летнему Исмету С., происходили в октябре и ноябре 2015 года. Таким образом, они не имеют отношения к истории с исчезновением девочки из семьи русских немцев в январе 2016 года.

    Тогда СМИ сообщали, что над 13-летней Лизой надругалась группа мигрантов. Однако в немецкой полиции эту информацию опровергли. В правоохранительных органах сообщали, что Лиза решила не возвращаться домой, опасаясь гнева родителей из-за проблем в школе, и остаться у своего 19-летнего знакомого.

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