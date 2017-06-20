Житель Берлина получил условный срок за связь с 13-летней Лизой

Житель Берлина Исмет С. приговорен к условному сроку по громкому делу о насилии над
13-летней девочкой Лизой.
24-летний мужчина приговорен 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 3 тыс. евро. Эти деньги будут направлены в фонд помощи жертвам насилия.
Исмет С. признан виновным в сексуальном насилии и изготовлении порнографии. Суд пришел к выводу, что близость произошла по обоюдному согласию, однако в тот момент Лизе еще не было 14 лет (возраст согласия в Германии).
Как отмечает Deutsche Welle, пострадавшую девочку пригласили в суд в качестве свидетеля, но оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались.
Ранее в суде сообщили, что эпизоды, инкриминированные 24-летнему Исмету С., происходили в октябре и ноябре 2015 года. Таким образом, они не имеют отношения к истории с исчезновением девочки из семьи русских немцев в январе 2016 года.
СМИ сообщали, что над 13-летней Лизой надругалась группа мигрантов. Однако в немецкой полиции эту информацию опровергли. В правоохранительных органах сообщали, что Лиза решила не возвращаться домой, опасаясь гнева родителей из-за проблем в школе, и остаться у своего 19-летнего знакомого.
Исмет С. признан виновным в сексуальном насилии и изготовлении порнографии. Суд пришел к выводу, что близость произошла по обоюдному согласию, однако в тот момент Лизе еще не было 14 лет (возраст согласия в Германии).
Как отмечает Deutsche Welle, пострадавшую девочку пригласили в суд в качестве свидетеля, но оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались.
Ранее в суде сообщили, что эпизоды, инкриминированные 24-летнему Исмету С., происходили в октябре и ноябре 2015 года. Таким образом, они не имеют отношения к истории с исчезновением девочки из семьи русских немцев в январе 2016 года.
СМИ сообщали, что над 13-летней Лизой надругалась группа мигрантов. Однако в немецкой полиции эту информацию опровергли. В правоохранительных органах сообщали, что Лиза решила не возвращаться домой, опасаясь гнева родителей из-за проблем в школе, и остаться у своего 19-летнего знакомого.
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