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  • 20.06, 16:11
    Банда велосипедистов несколько месяцев грабила екатеринбургские банки. Екатеринбург, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Банда велосипедистов несколько месяцев грабила екатеринбургские банки

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    Банда велосипедистов несколько месяцев грабила екатеринбургские банки

    Банда велосипедистов несколько месяцев грабила екатеринбургские банки

    Банда велосипедистов несколько месяцев грабила екатеринбургские банки

      В Екатеринбурге задержали подозреваемых в серии ограблений, вычислить которых не удавалось несколько месяцев. Злоумышленники совершили как минимум пять ограблений. Сумма ущерба, нанесенного ими, — около 10 миллионов рублей.

      Их последнее ограбление попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемые ворвались в банк в разгар рабочего дня. Угрожая пистолетами, разоружили охрану и дали команду кассирам сложить наличные в сумку.

      После преступники бросились на улицу. Кто-то из прохожих попытался их остановить, следом выбежал сотрудник банка. Но тщетно. Люди в масках, словно спринтеры, оторвались от погони еще на старте.

      Полицейские предположили, что грабители имеют спортивную подготовку. И оказались правы. Члены группировки не использовали автомобиль, а скрывались на велосипедах, а некоторые даже вплавь. Служебная собака взяла след и привела сыщиков к реке.

      Константин Строганов, замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области: «Они приготовили в укромном месте три велосипеда, хотели их использовать после совершения преступления. Один из них построил маршрут через реку. Добежав до реки, снял с себя одежду и переплыл реку».

      Конечно, у воды следы подозреваемых оборвались. Позже, изучив вещдоки, стражи порядка обнаружили, что и одежда, и велосипед были испачканы моторным маслом. Начали проверять автосервисы и гаражи. В итоге в одной из мастерских задержали первого вероятного преступника.

      Сергей Максимов, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области: «Группа действовала на протяжении длительного времени, была хорошо подготовлена и имела при себе средства маскировки и радиостанции».

      Затем вышли и на след других подельников. Согласно предварительной версии, добычей преступного квартета могли стать несколько десятков миллионов рублей, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.

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