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  • 20.06, 16:11
    Таксист устроил драку, не получив наличные за поездку. драки и избиения, Екатеринбург, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Таксист устроил драку, не получив наличные за поездку

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    Таксист устроил драку, не получив наличные за поездку

    Таксист устроил драку, не получив наличные за поездку

    Таксист устроил драку, не получив наличные за поездку

      В Екатеринбурге водитель такси повез пассажиров не по адресу и напал на них, когда узнал, что поездка оплачена с карты.

      Один из пассажиров — Григорий Юдкин — снял происшествие на камеру. На видео водитель Рагим Ибрагимов заявляет, что никуда не поедет без оплаты наличными. Объяснения, что такси заказано через приложение и оплачено с карты, он не принимает. Водитель сначала требует, чтобы клиенты вышли из машины, а, когда те отказываются, везет их в другую сторону.

      Пассажиры признаются: когда таксист позвал на подмогу своих товарищей, они по-настоящему испугались. Завязалась драка. В результате обе стороны оказались в полиции, где написали друг на друга заявления. Полицейские изучают запись Григория Юдкина.

      Служба такси вернула Григорию деньги за поездку, а таксиста уволила. Но клиенты заявили, что намерены судиться с такcистом и потребовать компенсацию за моральный ущерб.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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