Таксист устроил драку, не получив наличные за поездку

В Екатеринбурге водитель такси повез пассажиров не по адресу и напал на них, когда узнал, что поездка оплачена с карты.

Один из пассажиров — Григорий Юдкин — снял происшествие на камеру. На видео водитель Рагим Ибрагимов заявляет, что никуда не поедет без оплаты наличными. Объяснения, что такси заказано через приложение и оплачено с карты, он не принимает. Водитель сначала требует, чтобы клиенты вышли из машины, а, когда те отказываются, везет их в другую сторону.



Пассажиры признаются: когда таксист позвал на подмогу своих товарищей, они по-настоящему испугались. Завязалась драка. В результате обе стороны оказались в полиции, где написали друг на друга заявления. Полицейские изучают запись Григория Юдкина.



Служба такси вернула Григорию деньги за поездку, а таксиста уволила. Но клиенты заявили, что намерены судиться с такcистом и потребовать компенсацию за моральный ущерб.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.