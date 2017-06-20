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  • 20.06, 14:41

    Европарламент требует приостановить переговоры по вступлению Турции в ЕС

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    Европарламент требует приостановить переговоры по вступлению Турции в ЕС

    Европарламент требует приостановить переговоры по вступлению Турции в ЕС

    Комитет Европарламента по иностранным делам призывает Еврокомиссию и страны Евросоюза приостановить переговоры по вступлению Турции в сообщество.

    В ежегодном отчете комитета говорится, что члены комитета практически единогласно проголосовали за приостановку переговоров по вступлению Турции в Евросоюз. Отмечается, что вопрос о приостановке переговоров по Турции был поднят после того, как в стране прошел референдум о расширении президентских полномочий.

    Из отчета комитета: «Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений».

    Напомним, в конце апреля в Турции прошел конституционный референдум, на котором граждане страны одобрили переход к президентской системе правления. За изменение государственного устройства проголосовали чуть более 51% граждан, против — 48%. Теперь принимать законы или совершать кадровые перестановки президент Турции сможет без оглядки на парламент. Увеличится и срок президентских полномочий — с четырех лет до пяти. А должность премьер-министра и вовсе будет упразднена.

    На Западе итоги турецкого референдума назвали «смертью демократии».

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