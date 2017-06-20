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  • 20.06, 14:41

    Евро впервые за полгода поднялся выше 66 рублей

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    Евро впервые за полгода поднялся выше 66 рублей

    Евро впервые за полгода поднялся выше 66 рублей

    Курс евро на торгах Московской биржи впервые с 9 декабря 2016 года превысил отметку в 66 рублей.

    Рубль продолжает терять позиции на валютном рынке. Доллар преодолел отметку в 59 рублей.

    Российская валюта слабеет из-за снижения цен на нефть на фоне увеличения добычи в Америке. Еще две причины снижения курса рубля — угроза новых антироссийских санкций и планы Минфина о займах у иностранных инвесторов.

    Банк России установил на 21 июня официальный курс доллара на уровне 58,57 рубля, курс евро — на уровне 65,32 рубля.

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