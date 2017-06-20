Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 14:41

    Прокурор потребовал для Полонского 8 лет колонии

    1 комментарий

    Прокурор потребовал для Полонского 8 лет колонии

    Прокурор потребовал для Полонского 8 лет колонии

    Гособвинение потребовало приговорить бизнесмена Сергея Полонского к 8 годам колонии по делу о хищении 2,6 млрд рублей.

    Также прокурор во время прений в Пресненском суде Москвы призвал оштрафовать скандально известного предпринимателя на 900 тысяч рублей.

    Как отмечает РИА Новости, сам Полонский в прениях участия не принимает. Судья удалил его за нарушение дисциплины. Бизнесмена доставят в суд только на последнее слово.

    Напомним, Полонского обвиняют в мошенничестве на 2,6 млрд рублей. По данным следствия, бизнесмен, возглавлявший строительную компанию «Миракс», похитил деньги дольщиков, вложившихся в строительство жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублёвская Ривьера». Предприниматель свою вину отрицает.

    Надо сказать, что Полонский долго скрывался от российского правосудия в Камбодже. Но в мае 2015 года бизнесмена все же выдали России. После этого Полонский оказался в «Матросской тишине», где уже успел сыграть свадьбу.

    Новости по теме

    Дело Полонского

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru