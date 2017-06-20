Прокурор потребовал для Полонского 8 лет колонии

Гособвинение потребовало приговорить бизнесмена Сергея Полонского к 8 годам колонии по делу о хищении 2,6 млрд рублей.
Также прокурор во время прений в Пресненском суде Москвы призвал оштрафовать скандально известного предпринимателя на 900 тысяч рублей.
Как отмечает РИА Новости, сам Полонский в прениях участия не принимает. Судья удалил его за нарушение дисциплины. Бизнесмена доставят в суд только на последнее слово.
похитил деньги дольщиков, вложившихся в строительство жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублёвская Ривьера». Предприниматель свою вину отрицает.
Надо сказать, что Полонский долго скрывался от российского правосудия в Камбодже. Но в мае 2015 года бизнесмена все же выдали России. После этого Полонский оказался в «Матросской тишине», где уже успел сыграть свадьбу.
Как отмечает РИА Новости, сам Полонский в прениях участия не принимает. Судья удалил его за нарушение дисциплины. Бизнесмена доставят в суд только на последнее слово.
похитил деньги дольщиков, вложившихся в строительство жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублёвская Ривьера». Предприниматель свою вину отрицает.
Надо сказать, что Полонский долго скрывался от российского правосудия в Камбодже. Но в мае 2015 года бизнесмена все же выдали России. После этого Полонский оказался в «Матросской тишине», где уже успел сыграть свадьбу.
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