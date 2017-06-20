В Алеппо возобновили строительство нового комплекса местного телецентра

В освобожденном от террористов сирийском Алеппо началось восстановление телецентра. Точнее, возобновилось строительство нового комплекса, который заложили еще до войны. Несмотря на сложные условия, местные журналисты продолжают работать, репортажи выходили даже во время боевых действий.

Пробитые осколками спутниковые тарелки, изрешеченные передвижные телестудии, разрушенные прямыми попаданиями снарядов павильоны. Так сейчас выглядит телецентр Алеппо, некогда транслировавший телесигнал на всю провинцию. Под огнем неоднократно штурмовавших его террористов только вышки устояли.



Телецентр Алеппо — объект стратегический. Один из основных ресурсов противостояния в информационной войне, развязанными против Сирии западными СМИ. Но боевики различных террористических группировок пытались захватить его не только поэтому. С горы, на которой стоит телевышка, весь город как на ладони. Идеальная огневая позиция для артиллерии. Отсюда можно легко добить до любого района Алеппо.



На стратегической высоте боевики не успели толком закрепиться, их оттеснили. Отступали они настолько спешно, что даже не успели использовать все боеприпасы, побросали арсенал в недостроенном здании нового телецентра.



С высоты птичьего полета виден масштаб амбициозного проекта. Пятиэтажный монолит в виде катушек кинопроектора начали возводить за несколько лет до начала войны. Его планировали оснастить самым современным оборудованием. Этот объект должен был стать одним из наиболее технически продвинутых на всем Ближнем Востоке. Но из-за боевых действий строительство пришлось заморозить.



Сейчас телевидение Алеппо отброшено на десятилетие назад. Сотрудники государственного телеканала вынуждены ютится в небольшом помещении местного университета и работать на том, что успели вывезти из телецентра во время эвакуации. В штате некогда трудились более 70 сотрудников, сейчас около 30. За камерами в центральной аппаратной и за монтажным пультом сидят в основном женщины. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.