Минтруд представил график выходных на 2018 год

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает в следующем году дольше отдыхать в мае за счет зимних праздников.
В графике на 2018 год Минтруд предлагает россиянам несколько переносов выходных. Согласно опубликованному документу, каникулы на 8 марта и на 1 мая будут продлены за счет 6 и 7 января, которые придутся на субботу и воскресенье. Кроме того, Минтруд предлагает перенести выходные с трех суббот: 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на три понедельника: 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
В пояснении к проекту говорится, что цель этих переносов — рационально спланировать рабочее время и создать гражданам условия для полноценного отдыха не только зимой, но и в весенний и летний сезоны.
Согласно проекту Минтруда, в 2018 году выходные у россиян будут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018, с 23 по 25 февраля, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
В пояснении к проекту говорится, что цель этих переносов — рационально спланировать рабочее время и создать гражданам условия для полноценного отдыха не только зимой, но и в весенний и летний сезоны.
Согласно проекту Минтруда, в 2018 году выходные у россиян будут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018, с 23 по 25 февраля, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
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