В Москве медвежонок несколько дней провел в запертом автомобиле

Московские полицейские обнаружили в запертом автомобиле в Черемушках циркового медвежонка.
Находка была сделана в одном из гаражно-строительных кооперативов района. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Сообщается, что медвежонок просидел в машине несколько дней, пока его хозяин был дома. Животное находилось в специальном вольере; никаких нарушений столичные полицейские не обнаружили.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что медвежонок является артистом Международного театрально-культурного центра Славы Полунина, но представители центра эту информацию опровергли.
Сообщается, что медвежонок просидел в машине несколько дней, пока его хозяин был дома. Животное находилось в специальном вольере; никаких нарушений столичные полицейские не обнаружили.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что медвежонок является артистом Международного театрально-культурного центра Славы Полунина, но представители центра эту информацию опровергли.
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