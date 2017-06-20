В астраханском селе люди 2 месяца живут без питьевой воды

Жители села Капустин Яр в Астраханской области мечтают о глотке чистой воды. Каждое утро они в надежде открывают кран, но воды в поселке как не было, так и нет вот уже более 2 месяцев. Любоваться видами полноводной местной реки и мучиться от жажды — это пока единственное, что остается людям. Нет ни капли надежды на региональные власти.

Возле администрации поселка Капустин Яр опять народный сход. Уже 2,5 месяца жители допрашивают главу сельсовета о том, когда в кранах появится питьевая вода. Ответить он не может, так как сам потерял всякую надежду. Вода пропала еще в апреле. Сельсовет написал письмо в прокуратуру, а затем и губернатору Астраханской области, мол, положение отчаянное, спасайте.



Владимир Ямагулов, глава администрации села Капустин Яр: «Мы обратились в правительство с просьбой ввести в поселке режим чрезвычайной ситуации».



Снабжать поселок водой должен районный водоканал, но он занят вечным ремонтом старого трубопровода. Местный слесарь Александр провел частное расследование и выяснил, что организация применяет неизвестные науке инженерные решения. К железной трубе диаметром полметра прикрутили нечто, напоминающее резиновый шланг. Осмотрев эту конструкцию, Александр пришел к выводу, что воды поселок в обозримом будущем не дождется. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.