Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 11:39
    В астраханском селе люди 2 месяца живут без питьевой воды. Астраханская область, ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В астраханском селе люди 2 месяца живут без питьевой воды

    комментировать

    В астраханском селе люди 2 месяца живут без питьевой воды

    В астраханском селе люди 2 месяца живут без питьевой воды

      Жители села Капустин Яр в Астраханской области мечтают о глотке чистой воды. Каждое утро они в надежде открывают кран, но воды в поселке как не было, так и нет вот уже более 2 месяцев. Любоваться видами полноводной местной реки и мучиться от жажды — это пока единственное, что остается людям. Нет ни капли надежды на региональные власти.

      Возле администрации поселка Капустин Яр опять народный сход. Уже 2,5 месяца жители допрашивают главу сельсовета о том, когда в кранах появится питьевая вода. Ответить он не может, так как сам потерял всякую надежду. Вода пропала еще в апреле. Сельсовет написал письмо в прокуратуру, а затем и губернатору Астраханской области, мол, положение отчаянное, спасайте.

      Владимир Ямагулов, глава администрации села Капустин Яр: «Мы обратились в правительство с просьбой ввести в поселке режим чрезвычайной ситуации».

      Снабжать поселок водой должен районный водоканал, но он занят вечным ремонтом старого трубопровода. Местный слесарь Александр провел частное расследование и выяснил, что организация применяет неизвестные науке инженерные решения. К железной трубе диаметром полметра прикрутили нечто, напоминающее резиновый шланг. Осмотрев эту конструкцию, Александр пришел к выводу, что воды поселок в обозримом будущем не дождется. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru