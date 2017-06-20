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  • 20.06, 10:07

    Ограбление на 9 миллионов: из столичной больницы украдено дорогое медоборудование

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    Ограбление на 9 миллионов: из столичной больницы украдено дорогое медоборудование

    Ограбление на 9 миллионов: из столичной больницы украдено дорогое медоборудование

    Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах ограбления больницы, расположенной в районе Измайлово. Из здания клиники исчезло медицинское оборудование на сумму более 9 миллионов рублей.

    О случившемся в правоохранительные органы заявил заведующий радиологическим отделением государственной клинической больницы, находящейся на 11-й Парковой улице. По его словам, из кабинета дозиметрического планирования, расположенного на первом этаже во втором корпусе, было похищено медицинское оборудование на сумму 9 миллионов 94 тысячи рублей.

    Установлено, что злоумышленник проник в здание через окно, взломав металлическую решетку и вскрыв раму. По информации «Интерфакс», преступление было совершено в период с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня. Возбуждено уголовное дело.

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