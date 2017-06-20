Во Владикавказе произошел хлопок газа

Жители более 30 многоквартирных домов во Владикавказе остались без горячего водоснабжения
из-за аварии в котельной.
В ночь на вторник в одной из котельных Владикавказа произошли утечка бытового газа и взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания не произошло.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии: «На место происшествия незамедлительно выехали дежурные поисково-спасательного отряда и специализированной поисково-спасательной части. Пострадавших нет. Частично разрушено здание котельной, близлежащие жилые дома не пострадали».
Котельная, где произошла авария, обслуживает более 30 многоквартирных домов. По предварительным данным, подача горячей воды будет возобновлена к четвергу, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии: «На место происшествия незамедлительно выехали дежурные поисково-спасательного отряда и специализированной поисково-спасательной части. Пострадавших нет. Частично разрушено здание котельной, близлежащие жилые дома не пострадали».
Котельная, где произошла авария, обслуживает более 30 многоквартирных домов. По предварительным данным, подача горячей воды будет возобновлена к четвергу, пишет «Интерфакс».
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