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  • 20.06, 08:37

    Во Владикавказе произошел хлопок газа

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    Во Владикавказе произошел хлопок газа

    Во Владикавказе произошел хлопок газа

    Жители более 30 многоквартирных домов во Владикавказе остались без горячего водоснабжения из-за аварии в котельной.

    В ночь на вторник в одной из котельных Владикавказа произошли утечка бытового газа и взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания не произошло.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии: «На место происшествия незамедлительно выехали дежурные поисково-спасательного отряда и специализированной поисково-спасательной части. Пострадавших нет. Частично разрушено здание котельной, близлежащие жилые дома не пострадали».

    Котельная, где произошла авария, обслуживает более 30 многоквартирных домов. По предварительным данным, подача горячей воды будет возобновлена к четвергу, пишет «Интерфакс».

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