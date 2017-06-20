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  • 20.06, 08:37
    Путин и Атамбаев в Кремле обсудят вопросы двусторонних отношений. Киргизия, Путин, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин и Атамбаев в Кремле обсудят вопросы двусторонних отношений

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    Путин и Атамбаев в Кремле обсудят вопросы двусторонних отношений

    Путин и Атамбаев в Кремле обсудят вопросы двусторонних отношений

      Сегодня в Кремле пройдут переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ об укреплении союзничества и стратегического партнерства.

      Атамбаев прибыл в Москву накануне с государственным визитом, который приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

      Киргизский лидер примет участие в церемонии открытия Дней культуры в России, а также посетит Татарстан и Башкирию. Путин и Атамбаев уже провели первую встречу, она прошла накануне вечером в неформальной обстановке.

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