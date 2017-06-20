Путин и Атамбаев в Кремле обсудят вопросы двусторонних отношений

Сегодня в Кремле пройдут переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ об укреплении союзничества и стратегического партнерства.

137 Киргизия

переговоры

Путин

Атамбаев прибыл в Москву накануне с государственным визитом, который приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.



Киргизский лидер примет участие в церемонии открытия Дней культуры в России, а также посетит Татарстан и Башкирию. Путин и Атамбаев уже провели первую встречу, она прошла накануне вечером в неформальной обстановке.