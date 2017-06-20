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  • 20.06, 07:05

    СМИ: Тиллерсон придумал план нормализации отношений с Москвой

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    СМИ: Тиллерсон придумал план нормализации отношений с Москвой

    СМИ: Тиллерсон придумал план нормализации отношений с Москвой

    В прессе появилась информация о разработанном главой Госдепартамента США плане развития российско-американских отношений.

    Портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ сообщает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план из трех пунктов, направленный на выстраивание конструктивных отношений с Москвой.

    Из публикации BuzzFeed: «Рекс Тиллерсон разработал рамочную программу из трех пунктов по выстраиванию американо-российских отношений на перспективу, которая преследует узкую конкретную цель того, что может быть достигнуто между бывшими противниками холодной войны, однако программа направлена на выстраивание конструктивных рабочих отношений с Владимиром Путиным по ограниченному ряду вопросов».

    Сотрудник Госдепартамента США, близкий к секретному документу, рассказал BuzzFeed, что «первый элемент плана — это донести до Москвы, что агрессивные действия против Вашингтона обречены на провал, это контрпродуктивно для обеих сторон».

    «Вашингтон будет выражать несогласие в случае, если Россия предпримет действия, направленные против американских интересов, таких, как отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве», — пишет BuzzFeed. Издание со ссылкой на источник отмечает, что второй пункт документа касается общения с Россией по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию, КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж.

    Сообщается, что Тиллерсон пытается добиться лучшей координации с Москвой в борьбе против ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»), однако «не ясно, как это может быть достигнуто». По данным портала, глава Госдепа США хочет свести на нет недавний рост торговли России с Северной Кореей. «Третий пункт секретного документа подчеркивает важность стратегической стабильности с Россией, который охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей», — передает BuzzFeed.

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