Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 23:31

    В Мосуле трое журналистов подорвались на мине, один погиб

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    В Мосуле трое журналистов подорвались на мине, один погиб

    В Мосуле трое журналистов подорвались на мине, один погиб

    В результате взрыва мины в иракском Мосуле ранения получили трое французских журналистов, курдский репортер погиб.

    Как пишет Le Figaro, в результате подрыва на мине в исторической части иракского города Мосула погиб курдский журналист Бахтияр Аддад, сотрудничавший с рядом западных СМИ, включая France Televisions. Ранения получил сотрудник Le Figaro Самюэль Фори, а также корреспонденты Вероник Роббер и Стефан Вилльнев, готовившие репортаж для телеканала France 2 о борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Пострадавших журналистов доставили в госпиталь, расположенный на американской военной базе. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

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