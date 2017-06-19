В Мосуле трое журналистов подорвались на мине, один погиб

В результате взрыва мины в иракском Мосуле ранения получили трое французских журналистов, курдский репортер погиб.
Как пишет Le Figaro, в результате подрыва на мине в исторической части иракского города Мосула погиб курдский журналист Бахтияр Аддад, сотрудничавший с рядом западных СМИ, включая France Televisions. Ранения получил сотрудник Le Figaro Самюэль Фори, а также корреспонденты Вероник Роббер и Стефан Вилльнев, готовившие репортаж для телеканала France 2 о борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Пострадавших журналистов доставили в госпиталь, расположенный на американской военной базе. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.
Пострадавших журналистов доставили в госпиталь, расположенный на американской военной базе. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.
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