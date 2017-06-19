Доведенному до истощения мальчику из Магадана назначат временных опекунов

Органы опеки пообещали в течение суток назначить временных опекунов ребенку, который был доведен до истощения в предыдущей семье. Сиротой он был взят на воспитание приемными родителями в Магадане. Следствию еще предстоит выяснить степень их вины в произошедшем.
Когда на мальчика обратили внимание, он весил всего 11 килограммов в 11 лет. Сейчас в одной из ведущих клиник в Москве ребенок идет на поправку. Во всяком случае физически.
Сейчас Валера весит 19 килограммов. За время лечения ребенок окреп, поправился. И все равно постоянно говорит о еде. А стать мечтает не футболистом или космонавтом, а поваром, как будто хочет всех вокруг накормить. Психологи не исключают, что ребенка долгие годы если и не морили голодом, то серьезно ограничивали в еде. За провинности лишали обеда и ужина, прятали продукты. Валера об этом сам рассказал врачам.
Нина Асанова, детский психиатр: «Его запирали в комнате, чтобы он случайно не открыл холодильник, не прошелся по квартире, чтобы он не пил воду. Чтобы он не ходил в туалет, где он может попить воду. В комнате у него стоял горшок. В комнате, как он рассказывает, у него не было даже обоев. Его били, если он выпьет чай и сахар туда положит туда».
Опекуны заявили, что у ребенка просто разыгралась фантазия, а худобу объяснили проблемами с пищеварением. Но анализы это не подтвердили. Тогда московские врачи забили тревогу, а в Следственном комитете начали проверку.
Приемные родители мальчика от опеки над ним отстранены. С журналистами не общаются, видеться с ребенком им запрещено. Сам Валера возвращаться в Магадан не хочет.
В московской больнице мальчик познакомился со Светланой. Она психолог, именно ей мальчик первой откровенно рассказал о своих приемных родителях. Светлана — многодетная мама, у нее пять родных детей и восемь приемных. Говорит, места и в просторной квартире, и в сердце на еще одного сына хватит точно. Валере постоянно звонит, когда разрешают врачи — навещает в реабилитационном центре.
Однако сейчас судьба Валеры в руках представителей службы опеки Магаданской области. Сегодня они провели совещание с московскими коллегами и с уполномоченным при президенте по правам ребенка. Попросили сутки, чтобы принять окончательное решение.
Пока речь идет в любом случае только о предварительной опеке. Все остальные решения — после окончания следствия. Валера еще две недели проведет в Подмосковье, в реабилитационном центре под наблюдением врачей, сообщает корреспондент НТВ Дина Иванова.
Сейчас Валера весит 19 килограммов. За время лечения ребенок окреп, поправился. И все равно постоянно говорит о еде. А стать мечтает не футболистом или космонавтом, а поваром, как будто хочет всех вокруг накормить. Психологи не исключают, что ребенка долгие годы если и не морили голодом, то серьезно ограничивали в еде. За провинности лишали обеда и ужина, прятали продукты. Валера об этом сам рассказал врачам.
Нина Асанова, детский психиатр: «Его запирали в комнате, чтобы он случайно не открыл холодильник, не прошелся по квартире, чтобы он не пил воду. Чтобы он не ходил в туалет, где он может попить воду. В комнате у него стоял горшок. В комнате, как он рассказывает, у него не было даже обоев. Его били, если он выпьет чай и сахар туда положит туда».
Опекуны заявили, что у ребенка просто разыгралась фантазия, а худобу объяснили проблемами с пищеварением. Но анализы это не подтвердили. Тогда московские врачи забили тревогу, а в Следственном комитете начали проверку.
Приемные родители мальчика от опеки над ним отстранены. С журналистами не общаются, видеться с ребенком им запрещено. Сам Валера возвращаться в Магадан не хочет.
В московской больнице мальчик познакомился со Светланой. Она психолог, именно ей мальчик первой откровенно рассказал о своих приемных родителях. Светлана — многодетная мама, у нее пять родных детей и восемь приемных. Говорит, места и в просторной квартире, и в сердце на еще одного сына хватит точно. Валере постоянно звонит, когда разрешают врачи — навещает в реабилитационном центре.
Однако сейчас судьба Валеры в руках представителей службы опеки Магаданской области. Сегодня они провели совещание с московскими коллегами и с уполномоченным при президенте по правам ребенка. Попросили сутки, чтобы принять окончательное решение.
Пока речь идет в любом случае только о предварительной опеке. Все остальные решения — после окончания следствия. Валера еще две недели проведет в Подмосковье, в реабилитационном центре под наблюдением врачей, сообщает корреспондент НТВ Дина Иванова.
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