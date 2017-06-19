Паспорт болельщика: как получить пропуск на футбольный праздник в России

Поддержать своих игроков в Россию сейчас съезжаются футбольные фанаты со всего мира. Сотни тысяч человек уже подали заявки на паспорт болельщика.

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На трибуне «Казань-Арены» он едва не сорвал голос после чудесного спасения сборной Мексики на последней минуте игры с Португальцами. Мигель Ангел Рейес Муниз, футбольный болельщик из Мексики, не простил бы себе, если бы поленился и остался дома у телевизора. Такое надо было видеть вживую.



В Россию Мигель прилетел без визы. На пограничном контроле в столице Татарстана предъявил билет на матч и Fan ID. На заполнение анкеты в Мехико ушло минут десять. Ответ из России ждал еще столько же. Теперь рассчитывает поспевать за своей сборной везде — желательно до финала, а вот новую страну посмотрит в любом случае. На это у синьора Муньеса будет еще 10 дней после финального свистка на Кубке конфедераций.



Первые дни футбольного турнира — самая горячая пора для волонтеров в центрах выдачи паспортов болельщиков. Сверка личных данных, фото — на всю операцию пять минут. И вот она персонифецированная карта, она же Fan ID. По ней хоть из Сочи в Казань, хоть на метро до Тушино. Вход на стадион без этого бумажного прямоугольника в пластиковом чехле закрыт.



Андрей Романков, заместитель директора департамента реализации стратегических проектов: «На настоящий момент времени более 300 тысяч зрителей подали заявки на паспорт болельщика. Две трети уже получили его, это как российские зрители, так и иностранные. В целом по России заявки поданы из более чем 1700 населенных пунктов из всех регионов Российской Федерации. Среди иностранных зрителей лидируют Чили, Мексика, Соединенные Штаты, Англия, Казахстан, Белоруссия, а также Германия».



Подробности — в сюжете спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.

