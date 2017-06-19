На форуме «Атомэкспо» в Москве показали будущее атомной энергетики

Россия готова делиться со своими партнерами технологиями безопасных АЭС. Об этом говорили участники международного форума «Атомэкспо-2017» , который открылся сегодня в Москве.

В последнее время многие государства Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии заявляют о готовности развивать у себя атомную энергетику. Со многими из них Россия уже плодотворно сотрудничает, участвуя, например, в строительстве первой в Турции АЭС. В этом году на форум в столице съехались тысячи ученых и специалистов со всего мира.



Хвалят атомную энергетику или ругают, работники завода «Элемаш» в своем будущем уверены всегда. Потому что в будущем, причем уже в недалеком, доля зеленой энергии в общем ее производстве должна составлять 80%. Ядерное топливо, производимое на «Элемаше» поставляется в 14 стран мира.



Форум «Атомэкспо» в этом году собрал больше пяти тысяч участников из 62-х стран. Парижский протокол по климату, призваный ускорить переход мировой экономики на безуглеродную энергетику, вдохновляет атомщиков на новые сделки по развитию отрасли. Причем вдохновляются не только традиционные флагманы. Мирным атомом сегодня интересуются даже Судан, Конго, Эфиопия и Колумбия. Эти экзотические страны принимают участие в форуме впервые.



Сергей Кириенко, первый зампред руководителя администрации президента РФ: «Какой будет атомная энергетика в XXI веке здесь можно не только услышать, но и увидеть. Невзрачные электроные часы отсчитывают время до появления почти вечного двигателя. Ядерная батарейка, которая питает часы, способна работать больше 50 лет. Дозиметр же здесь поставили для самых пугливых. Изотоп никеля безопасен. А в будущем такая батарейка поможет спасать жизни».



Наглядный пример того, как чудо превращается в чудо техники — левитационный модуль. Главная сенсация форума. Разработка «Росатома», которая тот самый путь к светлому безуглеродному будущему позволит пройти значительно быстрее. Ведь левитация сегодня — основа технологий высокоскоростных транспортных систем.



Похожие технологии есть и в других странах. Но только в петербургском госуниверситете придумали комбинировать магниты, добившись таким образом значительного сокращения энергетических затрат.



Новые сделки и соглашения заключаются на форуме каждые полчаса, в том числе и межправительственные. В прошлом году общий объем сделок превысил 10 млрд долларов. Сегодня участники форума рассчитывают этот рубеж преодолеть.



Так что же такое мирный атом: энергия будущего или пережиток прошлого? Вопрос этот подняли сегодня на одном из круглых столов форума. Ответ на него был очевиден. Потому что атомные технологии, как говорят эксперты, ждет цифровое завтра. А «Росатом» поставил перед собой цель к 2030 году получать от внедрения новых технологий до 30% дохода, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.