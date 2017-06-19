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  • 19.06, 20:30

    Космический телескоп «Кеплер» нашел еще 10 похожих на Землю планет

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    Космический телескоп «Кеплер» нашел еще 10 похожих на Землю планет

    Космический телескоп «Кеплер» нашел еще 10 похожих на Землю планет

    Космический телескоп «Кеплер» обнаружил в глубоком космосе 10 новых планет, схожих с Землей. Они сопоставимы по размерам с нашей планетой и расположены в так называемых обитаемых зонах своих звезд.

    О результатах работы первых четырех лет научной миссии «Кеплер» рассказало сегодня Американское аэрокосмическое агентство (НАСА). В общей сложности ученые объявили об обнаружении еще 219 кандидатов в новые экзопланеты, но в жилой зоне от своей звезды (то есть там, где вода может пребывать в жидком состоянии) находятся лишь 10 из них.

    Марио Перез, научный сотрудник миссии «Кеплер»: «Главный вопрос для нас — одиноки ли мы (во Вселенной), и „Кеплер“, возможно, может найти ответ на этот вопрос».

    В общей сложности к настоящему времени обнаружены более 4 тысяч кандидатов в экзопланеты, из них около 50 сопоставимы по размеру с Землей, и более 30 из них верифицированы.

    Телескоп Кеплер был запущен в 2009 году, его задачей является поиск экзопланет. В 2013 году аппарат сломался и официально завершил свою основную миссию, но продолжает вести наблюдения. Его вторичная миссия получила название К2, передает РИА Новости.

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