Вице-губернатор города отчитался о стопроцентной готовности арены на Крестовском острове не только к Кубку конфедераций, но и мировому футбольному первенству.

Состояние всей инфраструктуры «Стадиона Санкт-Петербург» получило положительное заключение от российских ведомств, а также от Международной федерации футбола. По словам Игоря Албина, отдельные, незначительные технические накладки, о которых болельщики активно рассказывают в соцсетях, устраняются в оперативном режиме. Как отметил вице-губернатор Петербурга, ввод в эксплуатацию такого грандиозного объекта просто не может быть идеальным.



«Санкт-Петербург» — пятая стадион в мире, имеющий выкатное поле. А в России таких арен вообще не строили. Например, площадь крыши равняется размеру сразу трех Красных площадей. Вес металлоконструкций — весу четырех Эйфелевых башен. А если кресла болельщиков выставить в одну линию, то ее длина будет равна длине 300 футбольных полей.



Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Думаю, что это украшение Санкт-Петербурга, Крестовского острова, всей России. Пройдет время и мы будем гордится тем, что Крестовский остров стал точкой сосредоточения самых современных технологий. Это хайтек, не разрушающий наши исторические виды и панорамы».



Кроме того, сегодня же Игорь Албин сообщил, что ремонт Тучкова моста идет с опережением графика на три месяца. И работы по реконструкции переправы будут завершены уже к концу этого года. Нет отставания и у «Метростроя». Станция «Новокрестовская», как и планировалось, будет введена в эксплуатацию в мае 2018-го.