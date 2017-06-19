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  • 19.06, 20:29
    «Стадион Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира — 2018. Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Стадион Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира — 2018

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    «Стадион Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира — 2018

    «Стадион <nobr>Санкт-Петербург»</nobr> готов к чемпионату мира — 2018

      Вице-губернатор города отчитался о стопроцентной готовности арены на Крестовском острове не только к Кубку конфедераций, но и мировому футбольному первенству.

      Состояние всей инфраструктуры «Стадиона Санкт-Петербург» получило положительное заключение от российских ведомств, а также от Международной федерации футбола. По словам Игоря Албина, отдельные, незначительные технические накладки, о которых болельщики активно рассказывают в соцсетях, устраняются в оперативном режиме. Как отметил вице-губернатор Петербурга, ввод в эксплуатацию такого грандиозного объекта просто не может быть идеальным.

      «Санкт-Петербург» — пятая стадион в мире, имеющий выкатное поле. А в России таких арен вообще не строили. Например, площадь крыши равняется размеру сразу трех Красных площадей. Вес металлоконструкций — весу четырех Эйфелевых башен. А если кресла болельщиков выставить в одну линию, то ее длина будет равна длине 300 футбольных полей.

      Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Думаю, что это украшение Санкт-Петербурга, Крестовского острова, всей России. Пройдет время и мы будем гордится тем, что Крестовский остров стал точкой сосредоточения самых современных технологий. Это хайтек, не разрушающий наши исторические виды и панорамы».

      Кроме того, сегодня же Игорь Албин сообщил, что ремонт Тучкова моста идет с опережением графика на три месяца. И работы по реконструкции переправы будут завершены уже к концу этого года. Нет отставания и у «Метростроя». Станция «Новокрестовская», как и планировалось, будет введена в эксплуатацию в мае 2018-го.

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