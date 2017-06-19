Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 17:28

    Роскомнадзор поддержал отмену реестра блогеров

    комментировать

    Роскомнадзор поддержал отмену реестра блогеров

    Роскомнадзор поддержал отмену реестра блогеров

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что реестр блогеров перестал быть необходимым и потому может быть отменен.

    По словам Жарова, на данный момент в реестре блогеров находятся более тысячи записей, однако «развитие сети Интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен».

    Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Дело в том, что сеть Интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции. Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров».

    Отмена реестра блогеров предусматривается законопроектом о запрете использования в России технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенным в Госдуму 8 июня.

    Законопроект, по которому популярных блогеров с аудиторией более трех тысяч посетителей в день приравняли к средствам массовой информации и обязали регистрироваться в специальном реестре блогеров, вступил в силу 1 августа 2014 года. Закон был принят в рамках «террористического пакета» и запрещал блогерам распространять экстремистские материалы и сведения о частной жизни граждан, а также предписывал указывать возрастные ограничения и соблюдать правила предвыборной агитации.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru