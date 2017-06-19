Роскомнадзор поддержал отмену реестра блогеров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что реестр блогеров перестал быть необходимым и потому может быть отменен.
По словам Жарова, на данный момент в реестре блогеров находятся более тысячи записей, однако «развитие сети Интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен».
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Дело в том, что сеть Интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции. Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров».
Отмена реестра блогеров предусматривается законопроектом о запрете использования в России технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенным в Госдуму 8 июня.
Законопроект, по которому популярных блогеров с аудиторией более трех тысяч посетителей в день приравняли к средствам массовой информации и обязали регистрироваться в специальном реестре блогеров, вступил в силу 1 августа 2014 года. Закон был принят в рамках «террористического пакета» и запрещал блогерам распространять экстремистские материалы и сведения о частной жизни граждан, а также предписывал указывать возрастные ограничения и соблюдать правила предвыборной агитации.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Дело в том, что сеть Интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции. Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров».
Отмена реестра блогеров предусматривается законопроектом о запрете использования в России технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенным в Госдуму 8 июня.
Законопроект, по которому популярных блогеров с аудиторией более трех тысяч посетителей в день приравняли к средствам массовой информации и обязали регистрироваться в специальном реестре блогеров, вступил в силу 1 августа 2014 года. Закон был принят в рамках «террористического пакета» и запрещал блогерам распространять экстремистские материалы и сведения о частной жизни граждан, а также предписывал указывать возрастные ограничения и соблюдать правила предвыборной агитации.
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