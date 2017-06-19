Новая программа утилизации отходов: как при помощи мусора сэкономить на оплате ЖКХ

Несанкционированные мусорные свалки в России скоро могут стать лишь страшным воспоминанием. Глобальную реформу в сфере утилизации бытовых отходов сейчас разрабатывают в Минстрое и ЖКХ.

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Выносить сор из избы преподаватель иностранных языков Ольга Ахметгалеева уже давно предпочитает в отсортированном виде. Все, что можно переработать, — в отдельном пакете. Выбросить одноразовый пластик в обычную урну или вовсе мимо нее теперь не придет в голову ни домочадцам, ни ученикам. По просьбе Ольги в школе установили урны для раздельного сбора мусора.



Ольга Ахметгалеева, преподаватель: «Мусорные острова, которые сейчас формируются в Тихом океане, они уже по площади превышают площадь такой страны, как США».



В России схему раздельного сбора мусора ввели не так давно, чтобы хоть как-то уменьшить расходы на работу мусоросортировочных станций. Но если в Европе селекция мусора для граждан является обязанностью, прописанной в законе, у нас все на добровольных началах.



В столице, например, открылись частные пункты приема пластика, стекла, бумаги, куда особо сознательные горожане привозят свои отходы. Во многих дворах есть отдельные контейнеры для сбора пластиковых бутылок, но их попросту не хватает, поэтому разношерстный мусор все равно летит в одну кучу.



Власти задумали полностью реформировать эту сферу. Решено установить во дворах достаточное количество контейнеров, а жителям домов, которые согласятся сами сортировать свой мусор, дать скидку на оплату коммунальных услуг. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.