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  • 19.06, 15:57

    В Москве на Курском вокзале поезд столкнулся с электричкой: фото

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    В Москве на Курском вокзале поезд столкнулся с электричкой: фото

    В Москве на Курском вокзале поезд столкнулся с электричкой: фото

    В Москве на Курском вокзале поезд столкнулся с электричкой: фото
  • Фото: @genich1589 /twitter.com

    • Скоростной поезд врезался в электричку в районе Курского вокзала в Москве.

    Инцидент произошел, когда скоростной поезд «Стриж» заходил на Курский вокзал, а электричка «Нахабино — Щербинка» выходила с вокзала.

    Столкновение случилось на малом ходу; по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

    Ранее стало известно, что в районе Курского вокзала, по адресу Земляной Вал, 29, с рельсов частично сошел вагон электрички.

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