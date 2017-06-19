В Москве на Курском вокзале поезд столкнулся с электричкой: фото

Скоростной поезд врезался в электричку в районе Курского вокзала в Москве.

Инцидент произошел, когда скоростной поезд «Стриж» заходил на Курский вокзал, а электричка «Нахабино — Щербинка» выходила с вокзала.



Столкновение случилось на малом ходу; по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.



Ранее стало известно, что в районе Курского вокзала, по адресу Земляной Вал, 29, с рельсов частично сошел вагон электрички.

