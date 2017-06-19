Разозливший свинью фермер лишился гениталий и умер

60-летний мексиканец решил подразнить свинью и поплатился за это гениталиями и жизнью.
Инцидент произошел на юго-западе Мексики, в городе Сан-Лукас-Охитлан. Как сообщают Dni.Ru, 60-летний фермер Мигель Анайя Пабло, возвращаясь домой после пьяной вечеринки, увидел во дворе свинью и стал пинать ее. Животное разозлилось и напало на мужчину. Сбив его с ног, свинья откусила ему гениталии и три пальца на руке.
Фермера доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался. Причина смерти будет известна после вскрытия, но, скорее всего, Пабло умер из-за инфекции, попавшей ему в кровь от укусов свиньи.
Фермера доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался. Причина смерти будет известна после вскрытия, но, скорее всего, Пабло умер из-за инфекции, попавшей ему в кровь от укусов свиньи.
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