Хабаровский экстремал организовал аттракцион по прыжкам с линий электропередачи

Против бизнесмена-экстремала в Хабаровске возбудили уголовное дело. Следователи доказали, что небезызвестный в городе Алексей Пыхов спекулировал на адреналине роупджамперов. По версии сыщиков, он за деньги устраивал что-то вроде туров по опорам высоковольтных линий электропередачи.

Прыжки хабаровских роупджамперов с опоры высоковольтной линий электропередачи попали на видео. На кадрах видно, как экстремалы пролетают в нескольких метрах от проводов.



По версии следователей, организовал сомнительную забаву Алексей Пыхов. В кругу единомышленников его знают как покорителя китайского моста — в 2015-м он установил мировой рекорд, спрыгнув с переправы Siduhe Bridge с высоты почти 500 метров. Однако сейчас вместо преодоления вершин ему придется отвечать на вопросы сыщиков, которые уверены: Пыхов подвергал смертельной опасности жизни своих клиентов. Тот в свою очередь уверяет в обратном и в том, что на поток экстремальный бизнес поставлен не был.



Алексей Пыхов, роупджампер: «В ноябре прыгнул один человек из нашей команды, и больше ничего не производилось, потому что набежали омоновцы и работники магистральных сетей».



Узнав о том, что опору ЛЭП облюбовали роупджамперы, энергетики немедленно обратились с заявлением в Следственный комитет.



Сыщикам удалось доказать, что за так называемый аттракцион Пыхов еще и брал деньги. Хотя, как уверяет сам экстремал, это были всего лишь добровольные пожертвования, якобы предназначенные для так называемой амортизации оборудования. Сотрудникам СК такая версия кажется более чем сомнителньой.



Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СКР по региону: «По версии следствия, мужчина разместил объявление в Интернете о формировании группы для осуществления прыжков с опоры лини электропередачи свыше 100 метров. Каждый прыжок стоил 2500 рублей».



Тем не менее Пыхов уверен, что сможет доказать свою невиновность. Ведь заявлений от тех, кто воспользовался услугой, пока не поступало, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.



