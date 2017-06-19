В Курске водители судятся с ветераном ВОВ из-за изуродованных рухнувшей стеной авто

Непосильные иски подали к ветерану Великой Отечественной войны и ее пожилой племяннице соседи в городе Курске. В доме пенсионерок рухнула стена, кирпичи осыпались на припаркованные автомобили. Теперь водители поврежденных машин требуют от женщин миллион рублей. Эту сумму хозяйки дореволюционной постройки собрать не в состоянии.

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Ветерану войны Любови Козинец остается только лить слезы. В 95 лет женщина не ходит и почти не может говорить, но все прекрасно понимает. Она вместе с племянницей-пенсионеркой оказалась практически в безвыходной ситуации. Галине Ремжиной — 80. Говорит, сердце прихватило, когда узнала о том, что на них подали в суд. Кирпичная кладка со стены их дома обрушилась на две припаркованные иномарки. Теперь владельцы требуют компенсации.



Как передает корреспондент Дарья Вязовая, общая сумма ущерба исков достигает почти миллиона рублей. Эта цифра повергла пенсионерок в шок. Таких денег, признается Галина Александровна, они и в глаза то не видели. Здание, возведенное еще до революции, нуждалось в ремонте, но вполне могло простоять еще пару десятков лет. В случившемся пожилая женщина винит рабочих, которые неподалеку ведут стройку. Те якобы забивали сваи, когда обрушилась стена.



Ирина Рудько, владелица автомобиля: «Дом старый, рабочие боялись, что из-за вибраций дом обрушится, поэтому приехали, стяжку сделали. чтобы стены не обвалились. Я так понимаю, что они это сделали, зная, что она когда-то обрушится, не хотели на себя ответственность брать».



Вот только иск автовладелица в итоге предъявила не к бизнесменам, не к рабочим (это же придется экспертизу оплачивать), а к пожилой женщине. Мол, она — полноценная хозяйка дома, ей и отвечать. Каким будет решение суда, пенсионерки и представить не могут. Их дохода едва ли хватит на ремонт кровли, которая тоже изрядно пострадала после обрушения стены. В доме, а это единственная собственность ветерана, и продать нечего, разве что старенькое пианино да шкафы начала 60-х.



Помочь обещали в местной администрации. Правда, чиновники подчеркнули, что на миллион для оплаты исков хозяйка дома может даже не рассчитывать, таких денег в бюджете нет, а вот крышу и разрушенный фасад в порядок приведут в течение лета.