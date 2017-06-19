На Сицилии за убийство пенсионера задержан россиянин

В Италии полиция задержала бизнесмена Никиту Громокова, который избил пенсионера на железнодорожной станции, пострадавший впоследствии скончался.

В распоряжении итальянской полиции видео с камер наблюдения, на котором видно, как молодой человек наносит удары 60-летнему Анджело Леонарди. Громоков заявил, что заподозрил пенсионера в краже кошелька у его спутницы и таким образом решил выяснить отношения.



Когда Леонарди упал, Громоков не сразу остановился. Бизнесмен и его спутница скрылись с места преступления.



Пенсионера доставили в больницу, но спасти его не удалось. Следователи выясняют, действительно ли сердечный приступ случился у Леонарди в результате избиения.



О подозреваемом известно, что он имеет двойное гражданство и живет в Италии с 2000 года.