Грабители ранили полицейского во время погони со стрельбой: видео

В Волгоградской области грабители похитили из ювелирного салона пять миллионов рублей. Автомобиль налетчиков пытались остановить сотрудники МВД: стреляли по колесам, но злоумышленники открыли ответный огонь и ранили одного из офицеров. Погоня со стрельбой попала на камеру видеорегистратора.
О том, что в городе объявлен план «Перехват», 37-летний инспектор ДПС Алексей Серов с напарником узнали, заступив на дежурство. Получили ориентировку на автомобиль преступников. И, как видно на записи регистратора, сразу же вычислили автомобиль злоумышленников.
Когда машина предполагаемых преступников обогнала полицейский автомобиль, инспекторы вызвали подкрепление и бросились в погоню. На требование остановиться водитель Chevrolet не отреагировал. Тогда инспекторы приняли решение стрелять — сначала в воздух, затем по колесам. В ответ подозреваемые открыли огонь на поражение.
Одна из пуль угодила в голову инспектору. Машина съехала на обочину. Уже через несколько минут Серова доставили в реанимацию, а преступникам удалось уйти.
Как сообщает корреспондент НТВ Анна Финогина, сейчас более 300 опытнейших сыщиков пытаются установить имена подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Сегодня раненого полицейского вертолетом санавиации транспортируют в областной центр. По оценкам медиков, угрозы его жизни нет.
Когда машина предполагаемых преступников обогнала полицейский автомобиль, инспекторы вызвали подкрепление и бросились в погоню. На требование остановиться водитель Chevrolet не отреагировал. Тогда инспекторы приняли решение стрелять — сначала в воздух, затем по колесам. В ответ подозреваемые открыли огонь на поражение.
Одна из пуль угодила в голову инспектору. Машина съехала на обочину. Уже через несколько минут Серова доставили в реанимацию, а преступникам удалось уйти.
Как сообщает корреспондент НТВ Анна Финогина, сейчас более 300 опытнейших сыщиков пытаются установить имена подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Сегодня раненого полицейского вертолетом санавиации транспортируют в областной центр. По оценкам медиков, угрозы его жизни нет.
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