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  • 19.06, 14:27
    В Тульской области силовики схватили вербовщика ИГИЛ. Исламское государство, Тульская область, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Тульской области силовики схватили вербовщика ИГИЛ

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    В Тульской области силовики схватили вербовщика ИГИЛ

    В Тульской области силовики схватили вербовщика ИГИЛ

    В Тульской области силовики схватили вербовщика ИГИЛ

      Вербовщика запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» задержали этим утром в Тульской области. Спецоперация проходила в многоэтажке, именно поэтому бойцы ФСБ, МВД и Росгвардии действовали предельно осторожно, четко и быстро. Наручники на подозреваемого надели в квартире, которая в кругу боевиков была известна как центр психологической обработки.

      У дома вербовщика ИГИЛ группа захвата появилась ранним утром в самом что ни на есть полном боевом обмундировании. Помимо оружия, касок и бронежилетов при себе силовики имели пуленепробиваемый щит и штурмовой таран.

      Правоохранители прекрасно знали, что дело придется иметь с опасным преступником. Оказавшись в подъезде, они выстроились друг за другом, еще раз проверили оружие, кто-то включил специальный мерцающий фонарь, который позволяет дезориентировать подозреваемого. Командир отряда постучал в дверь. Он знает, что есть всего одна попытка.

      Группа захвата внимательно следила за руками Зохида Аслонова. Кто знает, что окажется в его карманах. Известно, что злоумышленник может быть вооружен не только пистолетом, но и гранатами, именно, поэтому стражам порядка приходится действовать предельно жестко, чтобы не оставить ни единого шанса на сопротивление. Как передает корреспондент Антон Талпа, как только Аслонов оказался в наручниках, его завели в квартиру и начали задавать вопросы.

      Зохид Аслонов, задержанный: «Я просто обычный гражданин , работаю. Я семейный человек. Я никогда не занимался этим».

      Поначалу Аслонов отрицал свою причастность к экстремистской деятельности, но спустя буквально несколько минут решился на чистосердечное признание. Отпираться не было смыла — стражи порядка нашли в серванте запрещенную литературу.

      В спецоперации участвовали сразу три ведомства — МВД, Росгвардия и ФСБ. Во время обыска необходимо было собрать железные доказательства против Аслонова. Согласно предположениям стражей порядка, задержанный организовал в своей квартире вербовочный центр, сам исполнял роль проповедника радикального ислама, устраивал, что называется, психологическую обработку, затем, отправлял людей на Ближний Восток. Там они клялись в верности запрещенной в нашей стране организации ИГИЛ и вступали в ряды боевиков. Аслонов за этого получал деньги. У него нашли порядка 3 тысяч долларов. После кинологи обнаружили и арсенал вербовщика — гранату, пистолет и патроны.

      Оперативный сотрудник: «Данное лицо попало в поле зрение в связи с возможной причастностью к распространению радикальных идей ислама, с незаконным оборотом оружие и взрывчатых веществ».

      Известно, что у Аслонова два паспорта — российский и узбекский. В Узбекистане его также разыскивают по подозрению в экстремизме, там он заочно арестован. В нашей стране, судя по всему, суда он будет дожидаться под стражей. В ближайшее время задержанному предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Следователям предстоит выяснить, скольких человек подозреваемый успел завербовать и отправить за границу.

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