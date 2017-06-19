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  • 19.06, 14:26

    Сочи цветами и флагами встречает гостей Кубка конфедераций

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    Сочи цветами и флагами встречает гостей Кубка конфедераций

    Сочи цветами и флагами встречает гостей Кубка конфедераций

    Сочи утопает во флагах, цветах и баннерах. Так в городе встречают футбольных болельщиков, которые приехали поддержать любимые команды на Кубке конфедераций.

    Болельщику в Сочи невероятно повезло. Если уж оказался в олимпийском парке — пройти мимо теперь уже футбольного стадиона не получится. Стадион «Фишт» заметен даже с пляжа. То, что город теперь живет футболом, видно на каждом шагу. Флаги, плакаты, клумбы в виде футбольных мячей. Даже городские автобусы теперь в цветах главного футбольного события -Кубка конфедераций. Всего в городе пройдет три групповых матча и одна игра полуфинала. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог оказаться на стадионе, в городе организованы не менее комфортные условия просмотра прямых трансляций.

    В этом году к приему гостей подготовились и сочинские рестораторы. Времена слишком высоких цен за некачественное обслуживание уже давно прошли, считают профессионалы.

    Показать дорогу и к морскому ресторану, и к стадиону всегда готовы волонтеры. Их форму можно увидеть издалека. А за безопасный маршрут и спокойствие гостей Кубка конфедераций отвечают в ситуационном центре, где с помощью 3 тысяч видеокамер пристально следят за всем, что происходит в городе, и при первой необходимости приходят на помощь, отмечает корреспондент НТВ Андрей Михайлов.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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