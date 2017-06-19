Сочи цветами и флагами встречает гостей Кубка конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Болельщику в Сочи невероятно повезло. Если уж оказался в олимпийском парке — пройти мимо теперь уже футбольного стадиона не получится. Стадион «Фишт» заметен даже с пляжа. То, что город теперь живет футболом, видно на каждом шагу. Флаги, плакаты, клумбы в виде футбольных мячей. Даже городские автобусы теперь в цветах главного футбольного события -Кубка конфедераций. Всего в городе пройдет три групповых матча и одна игра полуфинала. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог оказаться на стадионе, в городе организованы не менее комфортные условия просмотра прямых трансляций.В этом году к приему гостей подготовились и сочинские рестораторы. Времена слишком высоких цен за некачественное обслуживание уже давно прошли, считают профессионалы.Показать дорогу и к морскому ресторану, и к стадиону всегда готовы волонтеры. Их форму можно увидеть издалека. А за безопасный маршрут и спокойствие гостей Кубка конфедераций отвечают в ситуационном центре, где с помощью 3 тысяч видеокамер пристально следят за всем, что происходит в городе, и при первой необходимости приходят на помощь, отмечает