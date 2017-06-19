Путин подписал поправки в ТК РФ о выплатах за сверхурочную работу

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ».
Как сообщается на сайте Кремля, поправки в статьи ТК РФ уточняют порядок установления неполного рабочего дня, в том числе предоставление сотруднику перерыва на отдых.
Кроме того, появилось правило, согласно которому человеку, занятому на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может быть установлен только в том случае, если в соглашении сторон трудового договора прописана неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Также изменения конкретизируют порядок учета проделанной сверх нормы работы в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере.
Кроме того, появилось правило, согласно которому человеку, занятому на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может быть установлен только в том случае, если в соглашении сторон трудового договора прописана неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Также изменения конкретизируют порядок учета проделанной сверх нормы работы в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере.
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