Директор микрофинансовой организации заплакал и простил должников, увидев их бедность

Судебные приставы города Коркино Челябинской области взяли директора микрофинансовой организации в рейд после нескольких обвинений в бездействии. Увидев бедность должников, взыскатель не сдержал слез.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, в ходе совместного рейда директор микрофинансовой организации посетил дома двоих должников — 26-летнего мужчины, который задолжал 67 тысяч рублей, и 30-летней женщины — и поговорил с их семьями. Оказалось, что оба должника живут очень бедно: официально не трудоустроены, имуществом не владеют. Одной из семей пришлось продать собаку, потому что нечем было ее кормить.
Пресс-служба УФССП России по Челябинской области: «Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя слезы. Выйдя из дома и незаметно вытирая глаза, мужчина смущенно сказал, что соринка попала».
В конце рейда взыскатель признался: он не предполагал, что заемщики живут в таких условиях.
Пресс-служба УФССП России по Челябинской области: «Уже на улице директор МФО признался, что слезы на глазах были не от соринки, а от сострадания своим клиентам. Он не ожидал, что причина нарушения условий кредитных договоров со стороны заемщиков заключается не в халатности и необязательности клиентов, а в их непростых жизненных обстоятельствах».
Теперь директор намерен навестить еще нескольких должников и, возможно, отозвать исполнительные листы.
Пресс-служба УФССП России по Челябинской области: «Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя слезы. Выйдя из дома и незаметно вытирая глаза, мужчина смущенно сказал, что соринка попала».
В конце рейда взыскатель признался: он не предполагал, что заемщики живут в таких условиях.
Пресс-служба УФССП России по Челябинской области: «Уже на улице директор МФО признался, что слезы на глазах были не от соринки, а от сострадания своим клиентам. Он не ожидал, что причина нарушения условий кредитных договоров со стороны заемщиков заключается не в халатности и необязательности клиентов, а в их непростых жизненных обстоятельствах».
Теперь директор намерен навестить еще нескольких должников и, возможно, отозвать исполнительные листы.
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