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  • 19.06, 11:24

    Новосибирский подросток погиб, делая селфи на куче щебня

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    Новосибирский подросток погиб, делая селфи на куче щебня

    Новосибирский подросток погиб, делая селфи на куче щебня

    Новосибирский подросток погиб, делая селфи на куче щебня
  • Фото: incident_nsk /vk.com

    • В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка, получившего смертельную электротравму.

    По данным следствия, юноша вместе с двумя 17-летними девушками пришел на неогороженную территорию дорожно-ремонтного строительного управления в рабочем поселке Чаны.

    Молодой человек решил сделать селфи и забрался на кучу щебня. Находясь на вершине насыпи, юноша задел высоковольтную линию электропередачи, которая была натянута на высоте около двух метров.

    В результате подросток получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в новосибирском управлении СК.

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