Новосибирский подросток погиб, делая селфи на куче щебня

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели
17-летнего подростка, получившего смертельную электротравму.
По данным следствия, юноша вместе с двумя 17-летними девушками пришел на неогороженную территорию дорожно-ремонтного строительного управления в рабочем поселке Чаны.
Молодой человек решил сделать селфи и забрался на кучу щебня. Находясь на вершине насыпи, юноша задел высоковольтную линию электропередачи, которая была натянута на высоте около двух метров.
В результате подросток получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в новосибирском управлении СК.
Молодой человек решил сделать селфи и забрался на кучу щебня. Находясь на вершине насыпи, юноша задел высоковольтную линию электропередачи, которая была натянута на высоте около двух метров.
В результате подросток получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в новосибирском управлении СК.
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