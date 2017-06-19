В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности
из-за надвигающейся на Москву грозы с сильным ветром.
В Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен и в ряде других городов Центрального федерального округа. Среди них Ярославль, Тверь, Кострома, Иваново, Владимир, Орел, Тамбов, Курск и Липецк.
По данным синоптиков, в этих регионах погода потенциально опасна из-за надвигающейся грозы с сильным ветром.
Уточняется, что днем воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 20–22 градусов, ветер западный — 7–12 м/с.
обрушилась гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. Ветер валил деревья, срывал кровлю с крыш и ронял широкоформатные конструкции. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Жертвами стихии стали 16 человек.
По данным синоптиков, в этих регионах погода потенциально опасна из-за надвигающейся грозы с сильным ветром.
Уточняется, что днем воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 20–22 градусов, ветер западный — 7–12 м/с.
обрушилась гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. Ветер валил деревья, срывал кровлю с крыш и ронял широкоформатные конструкции. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Жертвами стихии стали 16 человек.
Комментарии