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  • 19.06, 11:25

    В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень опасности

    1 комментарий

    В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень опасности

    В Москве <nobr>из-за</nobr> грозы объявлен «желтый» уровень опасности

    Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за надвигающейся на Москву грозы с сильным ветром.

    В Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен и в ряде других городов Центрального федерального округа. Среди них Ярославль, Тверь, Кострома, Иваново, Владимир, Орел, Тамбов, Курск и Липецк.

    По данным синоптиков, в этих регионах погода потенциально опасна из-за надвигающейся грозы с сильным ветром.

    Уточняется, что днем воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 20–22 градусов, ветер западный — 7–12 м/с.

    Ранее, 29 мая, на московский регион обрушилась гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. Ветер валил деревья, срывал кровлю с крыш и ронял широкоформатные конструкции. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Жертвами стихии стали 16 человек.

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