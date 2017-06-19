Наехавшего на людей в Лондоне водителя проверят психиатры

Водитель фургона, совершивший наезд на прохожих у мечети в Лондоне, задержан полицией. Специалисты проведут проверку его психического состояния.
Задержанный — мужчина 48 лет. Полиция не располагает данными о других подозреваемых к нападению, сообщает РИА Новости.
Наезд на посетителей мечети в районе Финсбери-парк полиция рассматривает как возможный теракт, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она добавила, что утром проведет чрезвычайное заседание в связи с произошедшим.
В ночь на понедельник фургон совершил наезд на людей в районе Финсбери-парк. Атака произошла в тот момент, когда большое число мусульман возвращались после ночной молитвы. Преступника скрутили сами очевидцы. По последним данным, погиб один человек, 8 пострадали.
Наезд на посетителей мечети в районе Финсбери-парк полиция рассматривает как возможный теракт, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она добавила, что утром проведет чрезвычайное заседание в связи с произошедшим.
В ночь на понедельник фургон совершил наезд на людей в районе Финсбери-парк. Атака произошла в тот момент, когда большое число мусульман возвращались после ночной молитвы. Преступника скрутили сами очевидцы. По последним данным, погиб один человек, 8 пострадали.
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