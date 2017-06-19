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  • 19.06, 08:22

    Наехавшего на людей в Лондоне водителя проверят психиатры

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    Наехавшего на людей в Лондоне водителя проверят психиатры

    Наехавшего на людей в Лондоне водителя проверят психиатры

    Наехавшего на людей в Лондоне водителя проверят психиатры
  • Фото: @MuslimIQ /twitter.com

    • Водитель фургона, совершивший наезд на прохожих у мечети в Лондоне, задержан полицией. Специалисты проведут проверку его психического состояния.

    Задержанный — мужчина 48 лет. Полиция не располагает данными о других подозреваемых к нападению, сообщает РИА Новости.

    Наезд на посетителей мечети в районе Финсбери-парк полиция рассматривает как возможный теракт, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она добавила, что утром проведет чрезвычайное заседание в связи с произошедшим.

    Мусульманский совет Великобритании призвал власти Лондона усилить безопасность у мечетей. Там подчеркнули, что преступник, судя по рассказам очевидцев, действовал из исламофобских настроений.

    В ночь на понедельник фургон совершил наезд на людей в районе Финсбери-парк. Атака произошла в тот момент, когда большое число мусульман возвращались после ночной молитвы. Преступника скрутили сами очевидцы. По последним данным, погиб один человек, 8 пострадали.

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