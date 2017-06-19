Первый чартер из Японии на Южные Курилы отложили из-за тумана

Погодные условия не позволили совершить первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы.
Об этом рассказали организаторы поездки бывших японских жителей островов. Вылет должен был состояться из городка Накасибэцу на острове Хоккайдо еще 18 июня,
он несколько раз откладывался из-за тумана на Кунашире и в конце концов был отменен.
По словам заместителя главы МИД Японии Нобуо Киси, власти Японии приложат все усилия для организации нового визита на Южные Курилы в течение этого года.
С 17 июня в аэропорту Накасибэцу находился турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора». Он должен был перевезти 70 бывших жителей Южных Курил и их сопровождающих для посещения могил предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Делегация планировала побывать на островах Кунашир и Шикотан, сообщает РИА Новости.
Ранее для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям Южных Курил возможности посещать их самолетом.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно- правовое оформление и сомнению не подлежит.
он несколько раз откладывался из-за тумана на Кунашире и в конце концов был отменен.
По словам заместителя главы МИД Японии Нобуо Киси, власти Японии приложат все усилия для организации нового визита на Южные Курилы в течение этого года.
С 17 июня в аэропорту Накасибэцу находился турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора». Он должен был перевезти 70 бывших жителей Южных Курил и их сопровождающих для посещения могил предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Делегация планировала побывать на островах Кунашир и Шикотан, сообщает РИА Новости.
Ранее для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям Южных Курил возможности посещать их самолетом.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно- правовое оформление и сомнению не подлежит.
Комментарии