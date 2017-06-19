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  • 19.06, 11:25
    В Петербурге представили оперу «Адриана Лекуврёр» с Нетребко и Эйвазовым. Мариинский театр, Нетребко, Санкт-Петербург, музыка и музыканты, премьера, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге представили оперу «Адриана Лекуврёр» с Нетребко и Эйвазовым

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    В Петербурге представили оперу «Адриана Лекуврёр» с Нетребко и Эйвазовым

    В Петербурге представили оперу «Адриана Лекуврёр» с Нетребко и Эйвазовым

    В Петербурге представили оперу «Адриана Лекуврёр» с Нетребко и Эйвазовым

      В Мариинском театре состоялась семейная премьера. Супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вышли на сцену в постановке «Адриана Лекуврёр», рассказывающей трагическую историю любви.

      Это история о сложных взаимоотношениях знаменитой французской актрисы и ее избранника, маршала Франции. Сложное произведение репетировали до самой премьеры. Как признается исполнительница главной партии, к этой постановке она готовилась несколько лет и вокально, и драматически.

      Анна Нетребко, оперная певица, народная артистка РФ: «Опера очень сложная. Она новая для всех, включая Валерия Гергиева и оркестр».

      Юсиф Эйвазов, оперный певец: «В этом произведении много нюансов, изменение темпов, динамика».

      Постановку «Адриана Лекуврёр» показали в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», который проходит в Санкт-Петербурге до 23 июля.

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