В Петербурге представили оперу «Адриана Лекуврёр» с Нетребко и Эйвазовым

В Мариинском театре состоялась семейная премьера. Супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вышли на сцену в постановке «Адриана Лекуврёр», рассказывающей трагическую историю любви.

Это история о сложных взаимоотношениях знаменитой французской актрисы и ее избранника, маршала Франции. Сложное произведение репетировали до самой премьеры. Как признается исполнительница главной партии, к этой постановке она готовилась несколько лет и вокально, и драматически.



Анна Нетребко, оперная певица, народная артистка РФ: «Опера очень сложная. Она новая для всех, включая Валерия Гергиева и оркестр».



Юсиф Эйвазов, оперный певец: «В этом произведении много нюансов, изменение темпов, динамика».



Постановку «Адриана Лекуврёр» показали в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», который проходит в Санкт-Петербурге до 23 июля.