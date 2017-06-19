Американцы и украинцы выполнят наблюдательный полет над РФ

Украинские и американские военные осмотрят российскую территорию с неба. Наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу пройдет с 19 по 24 июля.
Миссия будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ход полета на согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты для контроля за строгим соблюдением параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения, передает РИА Новости.
Российская группа инспекторов выполнит два наблюдательных полета над территорией США с 18 июня по 3 июля. Полеты будут проводиться на российском самолёте наблюдения Ту-154М Лк-1 с аэродромов открытого неба Тревис в Калифорнии и Макконнелл, Канзас. Дальность полетов составит 4250 и 4800 километров соответственно.
Российская группа инспекторов выполнит два наблюдательных полета над территорией США с 18 июня по 3 июля. Полеты будут проводиться на российском самолёте наблюдения Ту-154М Лк-1 с аэродромов открытого неба Тревис в Калифорнии и Макконнелл, Канзас. Дальность полетов составит 4250 и 4800 километров соответственно.
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