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  • 19.06, 05:20

    Американцы и украинцы выполнят наблюдательный полет над РФ

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    Американцы и украинцы выполнят наблюдательный полет над РФ

    Американцы и украинцы выполнят наблюдательный полет над РФ

    Украинские и американские военные осмотрят российскую территорию с неба. Наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу пройдет с 19 по 24 июля.

    Миссия будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ход полета на согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты для контроля за строгим соблюдением параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения, передает РИА Новости.

    Российская группа инспекторов выполнит два наблюдательных полета над территорией США с 18 июня по 3 июля. Полеты будут проводиться на российском самолёте наблюдения Ту-154М Лк-1 с аэродромов открытого неба Тревис в Калифорнии и Макконнелл, Канзас. Дальность полетов составит 4250 и 4800 километров соответственно.

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