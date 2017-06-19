Гигантская свалка горит в Юрмале: видео

Пожар начался около 15:00 в воскресенье. Клубы черного дыма были видны за много километров.В тушении участвуют свыше 50 пожарных, задействованы пожарные поезда ЛЖД, а также задействован вертолет Национальных вооруженных сил. Мэр Юрмалы Рита Спроге заявила местным СМИ, что на ликвидацию возгорания уйдет минимум два дня. Она не исключила, что жителей близлежащих районов придется эвакуировать.Государственная пожарно-спасательная служба Латвии призвала местных жителей закрывать окна, чтобы избежать попадания дыма. Данных о пострадавших не поступало.