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  • 19.06, 00:48
    Более 30 заложников освобождены с захваченного курорта в Мали. Мали, нападения, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 30 заложников освобождены с захваченного курорта в Мали

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    Более 30 заложников освобождены с захваченного курорта в Мали

    Более 30 заложников освобождены с захваченного курорта в Мали

    Более 30 заложников освобождены с захваченного курорта в Мали
    • Фото Reuters © 2017

      • В столице Мали Бамако проводится спецоперация по освобождению заложников, захваченных боевиками на популярном курорте.

      К настоящему моменту освобождены 32 заложника, передает ТАСС.

      Ранее сообщалось, что погибли два человека. Это женщина и французский военный.

      В воскресенье утром вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием «Лагерь Кангаба» в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако. Это курортное место очень популярно у иностранцев. На место ЧП прибыли малийские и французские военные.

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