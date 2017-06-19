Более 30 заложников освобождены с захваченного курорта в Мали

В столице Мали Бамако проводится спецоперация по освобождению заложников, захваченных боевиками на популярном курорте.
К настоящему моменту освобождены 32 заложника, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли два человека. Это женщина и французский военный.
В воскресенье утром вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием «Лагерь Кангаба» в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако. Это курортное место очень популярно у иностранцев. На место ЧП прибыли малийские и французские военные.
Ранее сообщалось, что погибли два человека. Это женщина и французский военный.
В воскресенье утром вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием «Лагерь Кангаба» в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако. Это курортное место очень популярно у иностранцев. На место ЧП прибыли малийские и французские военные.
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