В Волгоградской области налетчики ограбили магазин и ранили полицейского

Более 300 правоохранителей задействованы в операции по поиску и задержанию вооруженных грабителей в Волгоградской области.
Ограбление произошло накануне днем в городе Камышине. Неизвестные ворвались в ювелирный салон и, угрожая оружием, похитили украшения на 5 млн рублей. Налетчики скрылись на на автомобиле Chevrolet Niva.
Вскоре на 13-м км автодороги Камышин — Волгоград полицейские попытались остановить автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам. Ответным огнем был ранен в голову полицейский. Страж порядка был госпитализирован с ранением мягких тканей головы. Угрозы его жизни, по оценкам медиков, нет.
В области введен план «Перехват», передает ТАСС.
Вскоре на 13-м км автодороги Камышин — Волгоград полицейские попытались остановить автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам. Ответным огнем был ранен в голову полицейский. Страж порядка был госпитализирован с ранением мягких тканей головы. Угрозы его жизни, по оценкам медиков, нет.
В области введен план «Перехват», передает ТАСС.
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