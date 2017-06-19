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  • 19.06, 02:19

    В Волгоградской области налетчики ограбили магазин и ранили полицейского

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    В Волгоградской области налетчики ограбили магазин и ранили полицейского

    В Волгоградской области налетчики ограбили магазин и ранили полицейского

    Более 300 правоохранителей задействованы в операции по поиску и задержанию вооруженных грабителей в Волгоградской области.

    Ограбление произошло накануне днем в городе Камышине. Неизвестные ворвались в ювелирный салон и, угрожая оружием, похитили украшения на 5 млн рублей. Налетчики скрылись на на автомобиле Chevrolet Niva.

    Вскоре на 13-м км автодороги Камышин — Волгоград полицейские попытались остановить автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам. Ответным огнем был ранен в голову полицейский. Страж порядка был госпитализирован с ранением мягких тканей головы. Угрозы его жизни, по оценкам медиков, нет.

    В области введен план «Перехват», передает ТАСС.

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