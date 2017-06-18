Силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии в районе Ракки

Минобороны Сирии сообщило, что коалиция во главе с США сбила сирийский самолет в районе Ракки.
Как говорится в сообщении, самолет был сбит в воскресенье днем, когда выполнял задачи против ИГ (запрещено в РФ). Пилот до сих пор не найден.
В сирийском военном ведомстве зявили, что тот факт, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что они координируют свои действия с ИГ, передает РИА Новости.
В сирийском военном ведомстве зявили, что тот факт, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что они координируют свои действия с ИГ, передает РИА Новости.
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