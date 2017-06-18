Последний вагон. Весна
ТВ-Эфир
Последний вагон. Весна
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 23:17

    Силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии в районе Ракки

    3 комментария
    Силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии в районе Ракки

    Силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии в районе Ракки

    Силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии в районе Ракки
  • Фото: @Qatar_Tribune /twitter.com

    • Минобороны Сирии сообщило, что коалиция во главе с США сбила сирийский самолет в районе Ракки.

    Как говорится в сообщении, самолет был сбит в воскресенье днем, когда выполнял задачи против ИГ (запрещено в РФ). Пилот до сих пор не найден.

    В сирийском военном ведомстве зявили, что тот факт, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что они координируют свои действия с ИГ, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru