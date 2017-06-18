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  • 18.06, 23:17

    В Домодедово с рейса в Минводы сняли пьяного дебошира

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    В Домодедово с рейса в Минводы сняли пьяного дебошира

    В Домодедово с рейса в Минводы сняли пьяного дебошира

    Пьяный пассажир обматерил экипаж самолета, готовящегося к вылету из Домодедово. Хулигана сняли с рейса.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером. При посадке на самолет пьяный мужчина «высказал в адрес экипажа нецензурные выражения», сообщили «Интерфаксу» в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    Сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в местный отдел МВД для составления протокола о мелком хулиганстве. Самолет тем временем вылетел в Минводы.

    В марте Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Если же дебош устроила организованная группа или выходка сопровождалось сопротивлением сотруднику, отвечающему за общественный порядок, максимальное наказание увеличивается до 7 лет.

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