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  • 18.06, 21:46
    Гренландию после землетрясения накрыло цунами. Гренландия, землетрясения, цунами. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гренландию после землетрясения накрыло цунами

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    Гренландию после землетрясения накрыло цунами

    Гренландию после землетрясения накрыло цунами

    Гренландию после землетрясения накрыло цунами

      В Гренландии ищут пропавших без вести после четырехбалльного землетрясения, которое произошло на западе страны в субботу вечером. Сразу после этого на остров обрушилось цунами.

      По неофициальным данным, после двойного стихийного бедствия неизвестна судьба 23 человек. По данным полиции, без вести пропали четыре человека.

      Как сообщает сайт Вести.Ru, сильнее всего от непогоды пострадал населенный пункт Нуугаатсиак на северо-западе Гренландии, где проживают всего 84 человека (данные на 2010 год). По сведениям полиции, 39 из них были эвакуированы. Однако люди продолжают писать в соцсетях, что вынуждены самостоятельно уходить в горы и ждать помощи там.

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