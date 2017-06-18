Опасный маршрут: почему в России резко возросло количество ДТП с автобусами

За одну неделю в России произошли четыре смертельные аварии с автобусами. Ростов, Крым, Томск, Забайкалье. Неделей раньше — еще три. Под Орлом, под Москвой, под Владивостоком. Все — маршрутные автобусы. И все похожи — водитель не справился с управлением, дальше — либо встречка, либо перевернулся. А ведь именно автобусы — главный перевозчик по стране.
Корреспондент программы «Итоги недели» отправился по автобусным станциям, разбираясь, что происходит, почему водители вдруг стали опасными.
Регулярно по всей стране проводятся проверки пассажирских автоперевозок. Только в столице с начала года выявили почти 500 нелегальных перевозчиков. Арестованы две тысячи автобусов. Машины снимали прямо с рейса. Ехать на них дальше было просто опасно.
Олег Кулагин, заместитель начальника Управления контроля за организацией пассажирских перевозок транспортными предприятиями ГКУ «Организатор перевозок»: «Вот автобус вышел в рейд без стекла. Обзора у водителя не было нормального. Автобус практически весь ржавый. На ходу может все что угодно и отвалиться, и сломаться. А когда жизнь и здоровье ставится под угрозу — это недопустимо».
За год было выявлено 27 тысяч нарушений. Оштрафованы 6500 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбудили 400 уголовных дел.
Особый контроль — за водителями-иностранцами. С начала месяца перевозить пассажиров они могут только с российскими правами. За нарушение — штраф от 5 до 15 тысяч рублей в отношении водителя и до 50 тысяч с работодателя. Чтобы не платить большие штрафы, компании-перевозчики иностранцев за руль пока стараются не сажать. В некоторых регионах на работу не вышли до 30% водителей.
Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза: «К чему это привело или приведет? К тому, что нагрузка на водителей-россиян существенно увеличится. Значит, они будут работать в 1,5 раза больше. С нарушением режима труда и отдыха».
Многие водители и без того работают на износ. Для контроля режима труда и отдыха владельцев всех междугородних автобусах обязали установить тахографы. Но штраф за его отсутствие относительно небольшой. До трех тысяч рублей. А потому водители продолжают нарушать и засыпать за рулем.
В погоне за прибылью владельцы автобусов экономят на всем: на здоровье водителей и пассажиров, зарплате, ремонте. Бизнес довольно прибыльный и распространенный. Только в Москве ежегодный оборот рынка услуг нелегальных перевозчиков — более 26 миллиардов рублей. Из 3000 пассажирских автобусов, приезжающих в столицу из регионов, легальные — лишь 750.
Подробности — в видеоматериале.
Регулярно по всей стране проводятся проверки пассажирских автоперевозок. Только в столице с начала года выявили почти 500 нелегальных перевозчиков. Арестованы две тысячи автобусов. Машины снимали прямо с рейса. Ехать на них дальше было просто опасно.
Олег Кулагин, заместитель начальника Управления контроля за организацией пассажирских перевозок транспортными предприятиями ГКУ «Организатор перевозок»: «Вот автобус вышел в рейд без стекла. Обзора у водителя не было нормального. Автобус практически весь ржавый. На ходу может все что угодно и отвалиться, и сломаться. А когда жизнь и здоровье ставится под угрозу — это недопустимо».
За год было выявлено 27 тысяч нарушений. Оштрафованы 6500 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбудили 400 уголовных дел.
Особый контроль — за водителями-иностранцами. С начала месяца перевозить пассажиров они могут только с российскими правами. За нарушение — штраф от 5 до 15 тысяч рублей в отношении водителя и до 50 тысяч с работодателя. Чтобы не платить большие штрафы, компании-перевозчики иностранцев за руль пока стараются не сажать. В некоторых регионах на работу не вышли до 30% водителей.
Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза: «К чему это привело или приведет? К тому, что нагрузка на водителей-россиян существенно увеличится. Значит, они будут работать в 1,5 раза больше. С нарушением режима труда и отдыха».
Многие водители и без того работают на износ. Для контроля режима труда и отдыха владельцев всех междугородних автобусах обязали установить тахографы. Но штраф за его отсутствие относительно небольшой. До трех тысяч рублей. А потому водители продолжают нарушать и засыпать за рулем.
В погоне за прибылью владельцы автобусов экономят на всем: на здоровье водителей и пассажиров, зарплате, ремонте. Бизнес довольно прибыльный и распространенный. Только в Москве ежегодный оборот рынка услуг нелегальных перевозчиков — более 26 миллиардов рублей. Из 3000 пассажирских автобусов, приезжающих в столицу из регионов, легальные — лишь 750.
Подробности — в видеоматериале.
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