Как минимум 26 человек получили различные травмы во время перелета на борту лайнера авиакомпании China Eastern Airlines.
Самолет китайской авиакомпании попал в зону турбулентности во время рейса из Парижа в Куньмин.
Пострадавшие по прибытию в китайский аэропорт были доставлены в местные больницы с переломами и ушибами. О национальностях раненых пока не сообщается.
Пострадавшие по прибытию в китайский аэропорт были доставлены в местные больницы с переломами и ушибами. О национальностях раненых пока не сообщается.
At least 20 injured after a China #Easternairlines flight hits turbulence https://t.co/qd8L8J8ZD5 pic.twitter.com/fl6gr77euO— China Xinhua News (@XHNews) June 18, 2017
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