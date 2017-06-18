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  • 18.06, 17:13

    Более 20 человек пострадали во время рейса Париж — Куньмин из-за турбулентности

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    Более 20 человек пострадали во время рейса Париж — Куньмин из-за турбулентности

    Более 20 человек пострадали во время рейса Париж — Куньмин <nobr>из-за</nobr> турбулентности

    Как минимум 26 человек получили различные травмы во время перелета на борту лайнера авиакомпании China Eastern Airlines.

    Самолет китайской авиакомпании попал в зону турбулентности во время рейса из Парижа в Куньмин.

    Пострадавшие по прибытию в китайский аэропорт были доставлены в местные больницы с переломами и ушибами. О национальностях раненых пока не сообщается.

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