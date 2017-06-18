At least 20 injured after a China #Easternairlines flight hits turbulence https://t.co/qd8L8J8ZD5 pic.twitter.com/fl6gr77euO — China Xinhua News (@XHNews) June 18, 2017

Самолет китайской авиакомпании попал в зону турбулентности во время рейса из Парижа в Куньмин.Пострадавшие по прибытию в китайский аэропорт были доставлены в местные больницы с переломами и ушибами. О национальностях раненых пока не сообщается.