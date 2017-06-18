В Одессе отменен концерт Басты после угроз радикалов

Концерт российского рэпера Басты в одесском Ibiza Beach Club отменен, сообщается на страничке клуба в Facebook.
Из сообщения Ibiza Beach Club: «Дорогие друзья! Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства».
Ранее экстремисты из одесского «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) опубликовали список исполнителей, концерты которых планируется срывать. В списке оказался и рэпер Баста.
В конце мая из-за протеста радикалов в Одессе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ночной клуб, где она должна была выступить, забросали петардами и дымовыми шашками. Радикалы обвинили Лободу в частых поездках в Москву и потребовали лишить ее звания заслуженной артистки и гражданства.
Дорогие друзья!Опубликовано Ibiza Beach Club, Odessa 17 июня 2017 г.
Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!
Ранее экстремисты из одесского «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) опубликовали список исполнителей, концерты которых планируется срывать. В списке оказался и рэпер Баста.
В конце мая из-за протеста радикалов в Одессе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ночной клуб, где она должна была выступить, забросали петардами и дымовыми шашками. Радикалы обвинили Лободу в частых поездках в Москву и потребовали лишить ее звания заслуженной артистки и гражданства.
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