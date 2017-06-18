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  • 18.06, 17:13

    В Одессе отменен концерт Басты после угроз радикалов

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    В Одессе отменен концерт Басты после угроз радикалов

    В Одессе отменен концерт Басты после угроз радикалов

    В Одессе отменен концерт Басты после угроз радикалов
  • Фото: IBiZA.Odessa /facebook.com

    • Концерт российского рэпера Басты в одесском Ibiza Beach Club отменен, сообщается на страничке клуба в Facebook.

    Из сообщения Ibiza Beach Club: «Дорогие друзья! Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства».

    Дорогие друзья!
    Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения.
    Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!

    Опубликовано Ibiza Beach Club, Odessa 17 июня 2017 г.


    Ранее экстремисты из одесского «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) опубликовали список исполнителей, концерты которых планируется срывать. В списке оказался и рэпер Баста.

    В конце мая из-за протеста радикалов в Одессе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ночной клуб, где она должна была выступить, забросали петардами и дымовыми шашками. Радикалы обвинили Лободу в частых поездках в Москву и потребовали лишить ее звания заслуженной артистки и гражданства.

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