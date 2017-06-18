Легендарный Пол Маккартни отмечает 75-летие

Легендарному Полу Маккартни 18 июня исполняется 75 лет! Posted by НТВ on Sunday, 18 June 2017

Его песни много раз возглавляли чарты и получали престижные премии. Он не растерял творчекий запал, даже когда, казалось, уже все спето и сыграно, а пути легендарной ливерпульской четверки разошлись.Песни Пола Маккартни и сегодня скрашивают жизнь миллионам поклонников и в печали, и в радости.