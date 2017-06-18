Легендарный Пол Маккартни отмечает 75-летие

Сегодня
75-ый день рождения отмечает один из самых известных и богатых музыкантов на планете.
Его песни много раз возглавляли чарты и получали престижные премии. Он не растерял творчекий запал, даже когда, казалось, уже все спето и сыграно, а пути легендарной ливерпульской четверки разошлись.
Песни Пола Маккартни и сегодня скрашивают жизнь миллионам поклонников и в печали, и в радости.
Песни Пола Маккартни и сегодня скрашивают жизнь миллионам поклонников и в печали, и в радости.
Легендарному Полу Маккартни 18 июня исполняется 75 лет!Posted by НТВ on Sunday, 18 June 2017
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