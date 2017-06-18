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  • 18.06, 17:13
    Легендарный Пол Маккартни отмечает 75-летие. Великобритания, Маккартни, знаменитости, музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Легендарный Пол Маккартни отмечает 75-летие

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    Легендарный Пол Маккартни отмечает <nobr>75-летие</nobr>

    Легендарный Пол Маккартни отмечает 75-летие

    Легендарный Пол Маккартни отмечает <nobr>75-летие</nobr>

      Сегодня 75-ый день рождения отмечает один из самых известных и богатых музыкантов на планете.

      Его песни много раз возглавляли чарты и получали престижные премии. Он не растерял творчекий запал, даже когда, казалось, уже все спето и сыграно, а пути легендарной ливерпульской четверки разошлись.

      Песни Пола Маккартни и сегодня скрашивают жизнь миллионам поклонников и в печали, и в радости.

      Легендарному Полу Маккартни 18 июня исполняется 75 лет!

      Posted by НТВ on Sunday, 18 June 2017

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